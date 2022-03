Constantino revela "surpresa agradável" pelos resultados da sua reeleição no COP

José Manuel Constantino assumiu hoje a "surpresa agradável" pelos 100% de votos da sua reeleição para um terceiro mandato na presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), num ato eleitoral no qual não teve oposição.

"O resultado constitui uma surpresa agradável, atendendo a que, tratando-se de uma lista única, não era expectável uma tão grande participação. A votação de 100% na lista concorrente expressa um claro sentido de apoio e, simultaneamente, uma enorme responsabilidade. Espero, eu e aqueles que me acompanham, estar à altura dessa responsabilidade", reagiu o dirigente, à assessoria de imprensa do COP.

Constantino, de 71 anos, somou 153 votos, todos a favor, em 182 possíveis.

Dos 34 membros ordinários do colégio eleitoral - 33 federações olímpicas, com quatro votos, e a Comissão de Atletas Olímpicos, com um - votaram 30 na sede do Comité Olímpico de Portugal.

Constantino contou ainda com 32 votos dos 49 membros extraordinários, com direito a um voto

O presidente do COP e a sua equipa, que estarão em funções até ao primeiro trimestre de 2025, tomam posse em 16 de março, às 17:00, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.