Coronavírus: Governo britânico prepara com federações regresso do desporto

O governo britânico pretende reunir-se na próxima semana com os responsáveis dos principais desportos, com o objetivo de preparar um regresso às competições o mais breve possível, dentro do contexto da pandemia da covid-19.

O secretário de estado da cultura e do desporto, Oliver Dowden, já disse no parlamento que existiram "discussões produtivas" com alguns dirigentes do desporto britânico, em relação a uma retoma após isolamento.

Também o diretor-geral da Federação anglo-galesa de críquete, Tom Harrison, revelou que o organismo foi convidado a integrar um grupo de trabalho com outras federações, entre as quais as de futebol, de ténis e de râguebi, no sentido de prepararem o regresso do desporto.

Segundo uma fonte disse à BBC, a próxima reunião marca uma "aceleração do processo", no sentido de ajudar o desporto a regressar "nas próximas semanas", embora os encontros de trabalho sejam para já considerados preparatórios.

Cada modalidade será analisada individualmente e umas poderão recomeçar mais cedo do que outras, sempre num cenário sem público, em respeito pelas regras de higiene e de distanciamento social.

No Reino Unido, o novo coronavírus já provocou a morte de mais de 20.000 pessoas e cerca de 140.000 casos de pessoas infetadas, com a pandemia a parar o futebol, o râguebi ou a cancelar o torneio de ténis de Wimbledon.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.