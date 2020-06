Coronavírus: Basquetebolistas encorajados a usar pulseiras de localização na Alemanha

Os jogadores de basquetebol do campeonato alemão, reunidos em Munique para o torneio final, estão a ser "fortemente encorajados" a usar pulseiras de localização, ao abrigo do protocolo sanitário de proteção à covid-19, foi este sábado anunciado.

"No caso de um jogador ou membro de uma equipa ter um teste positivo, podemos usar esses dados para saber com quem ele esteve em contacto nas 48 horas anteriores", explicou ao canal desportivo MagentaSport o responsável pelas medidas sanitárias do torneio, Florian Kainzinger.

A pulseira, tida "como um 'backup' para o pior cenário", será usada voluntariamente e o microchip recebe um pseudónimo, para que apenas os médicos responsáveis pelas equipas possam identificar o jogador ou elemento da equipa.

O diretor do basquetebol do Bayern Munique, Marko Pasic, confirmou à ESPN que os jogadores seriam "fortemente encorajados" a usar a pulseira, sem contudo serem obrigados, e espera que todos entendam por que se está a tomar esta medida.

A exemplo do futebol, o basquetebol alemão apresentou um protocolo de saúde e um cronograma para o término da temporada, em que 10 equipas concordaram em permanecer alojadas juntas, em quarentena, para jogar um torneio concentrado, em Munique.

As 10 equipas são distribuídas por dois grupos de cinco, jogando entre si em cada 'poule', fase após a qual decorrerão os jogos referentes aos quartos de final, meia-final e final, pelo sistema de eliminatórias disputadas a duas mãos.

O grupo A é constituído por Bayern Munique, Crailsheim Merlins, Oldenburg, BG Gottingen e Ratiopharm Ulm e o B por Ludwigsburg, Alba Berlin, Rasta Vechta, Bamberg e Skyliners Frankfurt.

A Alemanha, com 183.678 casos de covid-19 declarados oficialmente e 8.646 mortes, começou a suavizar as suas medidas de proteção para a população, mas as regras de distanciamento social e uso de máscaras na maioria dos locais públicos permanece em vigor.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 397 mil mortos e infetou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.