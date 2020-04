Coronavírus: Canceladas provas internacionais de bilhar no Dragão

A Taça dos Clubes Campeões Europeus de bilhar, bem como a etapa portuguesa da Taça do Mundo da modalidade, que se disputavam entre os dias 9 e 14 de junho no Porto, foram canceladas devido à pandemia da covid-19.

A Confederação Europeia de Bilhar (CEB) e a União Mundial de Bilhar (UMB) anunciaram o cancelamento das competições que iam decorrer no Dragão Arena, com a organização do FC Porto.

Os 'dragões' são vice-campeões em título, foram campeões europeus em 2017 e lideram atualmente o 'ranking' europeu de clubes.

O FC Porto anunciou ainda que, "em data a designar, preencherá esta lacuna no calendário, sempre e só quando estiverem reunidas condições para tal, com a organização do Porto Masters, evento que terá a participação dos melhores jogadores mundiais da modalidade".

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.