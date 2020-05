Coronavírus: Centro de Alto Rendimento de Gaia reabre terça-feira para o ténis de mesa

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Vila Nova de Gaia, no qual trabalha a seleção de ténis de mesa, vai reabrir na terça-feira, após ter sido objeto de "limpeza total" no âmbito da pandemia da covid-19.

"O CAR foi objeto de um processo de limpeza total e de higienização, condicionantes fundamentais para a reabertura do mesmo e que fazem parte do Plano de Retorno à Atividade elaborado pelo Hospital Escola Fernando Pessoa, parceiro da Federação, que preparou todo o Plano de Contingência do CAR", refere a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, em comunicado.

Para respeitar as regras de segurança, o CAR terá somente quatro mesas de treino e mais uma de 'multi-bolas', ao contrário das vinte habituais: trabalharão, em simultâneo, o máximo de oito atletas e dois treinadores em regime de treino de mesa.

Os treinos no CAR gaiense destinam-se de momento "apenas a atletas de alto rendimento e atletas profissionais, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020", informa o organismo.

