Coronavírus: Comités olímpico e paralímpico vão à AR debater financiamento e retoma

Os presidentes dos comités Olímpico, Paralímpico e da Confederação do Desporto de Portugal vão ser recebidos na sexta-feira na Assembleia da República para debater o financiamento ao setor e a retoma da atividade devido à covid-19.

A audiência conjunta na comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, agendada para as 15:40, foi hoje anunciada pelos dois comités e surge na sequência de um pedido apresentado por aqueles organismos em 24 de junho, após uma reunião dos presidentes das três estruturas.

No encontro, José Manuel Constantino, José Manuel Lourenço e Carlos Paula Cardoso, presidentes do Comité Olímpico de Portugal (COP), do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), respetivamente, analisaram as "condições da retoma da atividade desportiva em Portugal" e a "urgência da revisão da distribuição de verbas dos jogos sociais".

Em 09 de junho, o COP considerou que o Governo mostrou não reconhecer ao desporto suficiente importância política ao deixar o setor de fora do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), de resposta à crise provocada pela pandemia da covid-19.

Esta contestação ocorreu pouco mais de um mês depois de a estrutura olímpica ter defendido que mais 4% da receita do Placard fosse alocada ao desporto, assim como os montantes não distribuídos, para a criação de um fundo especial de apoio ao setor.