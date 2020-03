Coronavírus: Desporto 'extra futebol' com "perdas muito relevantes" durante paragem

As modalidades desportivas praticadas em Portugal que não o futebol estão a sofrer perdas "muito relevantes" durante o período de paragem devido à pandemia de covid-19, alertou à agência Lusa o especialista em gestão desportiva Alfredo Silva.

Segundo o coordenador da licenciatura de Gestão de Organizações Desportivas da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, estas modalidades estão a sofrer de "ausência de receitas", por um lado, e de "manutenção dos custos fixos", o que leva a um "resultado negativo considerável".

"Para além das federações desportivas, podemos considerar as associações distritais e nove mil clubes existentes em Portugal", recorda o especialista, que lembra que cerca de 6% da população portuguesa, ou mais de 600 mil pessoas, estão filiadas em alguma das mais de seis dezenas de federações desportivas reconhecidas pelo Estado.

Segundo estudos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, à margem do futebol, um 'mundo à parte' no que toca a receitas e gastos quando comparado com a realidade de outras modalidades, há 448 mil praticantes filiados.

Dentro desses trabalhos, é estimado "um gasto mensal médio de 30 euros", o que se traduz, pelas contas de Alfredo Silva, em mais de 13 milhões de euros de perda num cenário em que as competições e treino estão paradas durante um mês.

O especialista em marketing desportivo e diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) Daniel Sá refere à Lusa que "a indústria do desporto na Europa gera 290 mil milhões de euros por ano e emprega sete milhões de pessoas", não existindo números concretos para Portugal, no qual será, ainda assim, "uma fatia muito grande" da economia nacional.

"De atletas, a federações e organizadores de eventos, tudo o que está dentro do desporto, veja-se o impacto que terá em termos europeus", comenta.

O docente universitário lembra ainda que há riscos de desemprego e redução salarial no desporto, e que vai depender "da capacidade de cada entidade" responder à crise, elencando vários setores que têm peso em Portugal, como "a indústria do golfe, que é muito importante".

O novo coronavírus surgiu na China, em dezembro de 2019, mas o surto espalhou-se por todo o mundo, tendo levado Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - entre os quais se destacam os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e internacionais de todas as modalidades.

