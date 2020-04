Coronavírus: Federação de Desportos de Inverno entrega camas a hospital e a lar de idosos

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) distribuiu esta sexta-feira camas da Pousada da Juventude da Serra da Estrela para apoio a um lar de idosos e ao Hospital da Covilhã, disse o presidente daquela organização.

Segundo Pedro Farromba, uma das áreas da Pousada da Juventude, encerrada desde o dia 20 de março, foi higienizada para ser dada resposta às solicitações das duas instituições.

Ao Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), que engloba os hospitais da Covilhã e do Fundão, no distrito de Castelo Branco, foram cedidas 18 camas, pedidas para o descanso de profissionais de saúde que preferem não ir dormir a casa para não porem as famílias em risco.

À Associação Regional de Solidariedade e Progresso do Alto Zêzere (ARPAZ), localizada na freguesia do Barco, concelho da Covilhã, a FDIP entregou hoje dez camas, também com a respetiva roupa.

O equipamento foi montado na casa paroquial do Barco, preparada para servir de retaguarda no caso de ser necessário isolar utentes da ARPAZ no caso de algum foco de infeção por covid-19.

A instituição particular de solidariedade social tem em funcionamento uma estrutura residencial para pessoas idosas, com 26 pessoas, um centro de dia e disponibiliza apoio domiciliário.

"Nós estamos a colaborar na medida do possível. As camas têm de ser colocadas onde são precisas. Esperamos que não venham a ser necessárias, mas, se forem, temos disponibilidade para continuar a ajudar quem precisar", realçou o presidente da Federação de Desportos de Inverno, Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.

Segundo o dirigente federativo, é obrigação de quem o pode fazer disponibilizar-se para ajudar no que estiver ao seu alcance.

"O que temos aprendido nas últimas semanas é que o que tem de nortear a nossa forma de estar, é a forma como olhamos para os outros e o que podemos fazer por terceiros. É em torno deste princípio que o mundo deve girar", acentua Pedro Farromba.

A Pousada da Juventude da Serra da Estrela foi concessionada no início de 2016, por 15 anos, a um consórcio composto pela Federação de Desportos de Inverno, Câmara Municipal da Covilhã e a empresa Prumus.

No dia 16 de março, a FDIP já tinha disponibilizado as instalações da Pousada da Juventude da Serra da Estrela ao CHUCB.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).