Coronavírus: Federação Internacional "anula em definitivo" Mundiais de patinagem

Os Mundiais de patinagem artística, bem como de patinagem de velocidade e pista curta, previstos para março e suspensos devido à pandemia da covid-19, foram "definitivamente anulados", informou a Federação Internacional de Patinagem (ISU).

"Consciente da aceleração de acontecimentos negativos ligados à covid-19, da tragédia humanitária mundial resultante, e das medidas adotadas pelas autoridades públicas, bem como dos problemas logísticos, o Conselho da ISU conclui que a reprogramação dos Campeonatos não é possível. Assim sendo, foi decidido que os campeonatos devem ser definitivamente anulados", refere a ISU na sua página oficial.

Os Mundiais de patinagem artística estavam inicialmente previstos para meados de março em Montreal, no Canadá, e os de patinagem de velocidade e de pista curta um pouco antes, mas em Seul, na Coreia do Sul.

A ISU deverá ter nova reunião do seu conselho no final de abril, na qual deverão discutir cenários tendo em conta a crise da covid-19 e quando a época internacional de 2020/21 deveria recomeçar, como é tradição, em setembro, culminando com os Mundiais em março de 2021.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.