Coronavírus: FOJE marcado para julho de 2022 devido ao adiamento de Tóquio'2020

O Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) vai realizar-se entre 24 e 30 de julho de 2022, para não coincidir com os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a organização.

Depois do adiamento da 16.ª edição do FOJE, marcado para a cidade eslovena de Banská Bystrica, o Comité Olímpico Europeu (COE) anunciou hoje as novas datas, desencontrando-as de Tóquio2020, previsto para o período entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021.

Originalmente, esta competição para jovens entre os 14 e 18 anos estava agendada entre 25 e 31 de julho de 2021.

"O FOJE é bastante importante para os jovens da Europa e estamos muito agradecidos ao comité organizador de Banská Bystrica e às autoridades da Eslováquia pela sua flexibilidade e compromisso com o Festival", afirmou Raffaele Pagnozzi, secretário-geral do COE, sobre as competições de 11 modalidades, que envolvem cerca de 3.00 atletas de 50 países.

Igualmente previsto para 2021, o Festival Olímpico da Juventude Europeia de Inverno mantém o seu agendamento, entre 06 e 13 de fevereiro, em Vuokatti, na Finlândia.

