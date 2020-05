Coronavírus: Jogador da NBA entrega 125 toneladas de alimentos na Bósnia-Herzegovina

O basquetebolista bósnio Jusuf Nurkic, dos Portland Trail Blazers, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) doou 125 toneladas de alimentos a uma organização humanitária da Bósnia-Herzegovina, para que sejam entregues aos mais necessitados no país.

"A doação de Nurkic facilitou em grande medida a nosso objetivo de chegar às 500 toneladas de alimentos que vamos entregar às pessoas que necessitam", refere a associação Pomozi na sua página na rede social Facebook.

A associação refere que Nurkic tem ajudado em várias ações humanitárias nos últimos anos, mas que esta é a primeira vez que autorizou que fosse revelada a sua participação.

A Pomozi espera que ao divulgar o nome do jogador de 25 anos outros se sintam motivados a ajudar os necessitados que são "cada vez mais, sobretudo agora com a pandemia do novo coronavírus".

A Bósnia-Herzegovina tem confirmados 2.290 casos de infeção da covid-19, com 133 vítimas mortais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 313.500 mortos e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.

AJO // JP

Lusa/Fim