Coronavírus: Jogos Mundiais de Desporto para Todos em Lisboa adiados para 2021

A sétima edição dos Jogos Mundiais de Desporto para Todos, que deveria realizar-se este ano, em Lisboa, foi adiada para junho de 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira a organização, em comunicado.

A decisão, tomada "em sintonia com as autoridades portuguesas", envolveu a associação internacional, bem como a Câmara Municipal de Lisboa, a Confederação do Desporto de Portugal, o Instituto Português do Desporto e Juventude e a comissão organizadora.

O evento vai decorrer entre 18 e 24 de junho de 2021, na capital portuguesa, com milhares de participantes esperados num evento que junta "cor, dança, cultura, relações de amizade e muito divertimento" a provas desportivas, tradicionais ou modernas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.175 pessoas das 28.132 confirmadas como infetadas, e há 3.182 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.