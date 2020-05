Coronavírus: Modalidades de pavilhão do FC Porto já tem data para o regresso aos treinos

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que as equipas de hóquei em patins, andebol e basquetebol do clube vão retomar os treinos no Dragão Arena a partir da próxima segunda-feira.

Numa altura em que os campeonatos das modalidades de pavilhão foram dados como terminados devido à pandemia do novo coronavírus, os 'dragões' anunciaram agora que vão continuar a trabalhar, respeitando as medidas de prevenção e segurança contra a covid-19.

"Divididos por modalidades e por grupos de atletas, para garantir as necessárias condições de segurança", informou o FC Porto nas redes sociais.

As competições nacionais de andebol, basquetebol e hóquei em patins foram canceladas, em 29 de abril, pelas respetivas federações, devido à pandemia de covid-19.

O cancelamento das provas deixou sem campeões ou descidas os campeonatos dessas três modalidades de pavilhão - às quais se junta o voleibol -, que tinham as provas suspensas desde 11 e 12 de março.

O FC Porto liderava o campeonato de andebol quando este foi suspenso.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.105 pessoas das 26.715 confirmadas como infetadas, e há 2.258 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

O país entrou no domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.