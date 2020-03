Coronavírus: Mundial de hóquei no gelo cancelado devido à pandemia

O Mundial de hóquei no gelo, que deveria disputar-se entre 8 a 24 de maio, na Suíça, foi este sábado cancelado pela Federação Internacional da modalidade, devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o organismo que regula o hóquei no gelo assinalou que a prova, marcada para as cidades de Zurique e Lausana, "não pode decorrer" e é, "obviamente, impossível mudá-la para outro país".

Um possível adiamento da prova anual, em lugar do cancelamento, teria de ser discutido em congresso federativo, também suspenso.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.280, mais 260 do que na sexta-feira. O número de mortos no país subiu para 12.