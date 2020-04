Coronavírus: Mundial de voleibol de praia adiado para 2022

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em consonância com o Comité Olímpico Italiano (CONI), anunciou esta quinta-feira que o Mundial de voleibol de praia programado para 2021, em Roma, foi adiado para 2022, devido à pandemia da covid-19.

"A FIVB, em acordo com o CONI e a Federação Italiana de Voleibol (FIV), decidiu adiar para junho de 2022 o Mundial de voleibol de praia, inicialmente programado para Roma no próximo ano", pode ler-se no comunicado oficial da Federação italiana, no qual justifica a decisão com a situação decorrente da pandemia da covid-19 e com o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021.

A FIV sublinha que a organização de um Mundial de voleibol de praia requer "um enorme esforço" e que as condições atuais impedem os organizadores de trabalharem em total segurança.

"Esta pandemia mudou as nossas vidas, mas estou seguro de que voltaremos em breve a desfrutar do espetáculo oferecido por um desporto fantástico como é o voleibol de praia", salientou o presidente da Federação italiana da modalidade.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

Em Itália, morreram 25.549 pessoas das quase 190 mil confirmadas como infetadas pelo novo coronavírus, detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.