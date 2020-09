Coronavírus: Provas internacionais de esgrima só serão retomadas em 2021

As competições internacionais de esgrima só serão retomadas em 2021, devido à situação de saúde ligada à pandemia da Covid-19, anunciou esta quarta-feira a federação internacional da modalidade (FIE).

Em carta enviada às federações nacionais, a FIE explicou que os regulamentos sanitários diferem muito de país para país, no que toca a restrições de viagens e períodos de quarentena, o que torna difícil a circulação dos atletas.

O comité executivo da FIE decidiu, por isso, adiar a data da retoma das competições para janeiro de 2021, nomeadamente no que diz respeito às etapas da Taça do Mundo e às provas do Grand Prix.

O processo de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia da Covid-19, está quase concluído, faltando apenas disputar cinco eventos, além dos torneios de qualificação continental.