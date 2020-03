Coronavírus: Torneio europeu pré-olímpico de boxe passa a decorrer sem público

O torneio europeu pré-olímpico de boxe, a decorrer há dois dias em Londres sem qualquer restrição, passa, a partir desta segunda-feira, a ser disputado à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19, anunciaram os organizadores.

Os responsáveis informaram que "devido às mudanças em relação ao novo coronavírus [Covid-19] e à preocupação com espetadores, atletas e voluntários", o torneio, a decorrer até 24 de março, será realizado sem a presença de adeptos na Copper Box Arena, no Parque Olímpico de Londres.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.