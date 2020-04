Coronavírus: Veterano que angariou milhões foi convidado a participar em tradição desportiva

O veterano da 2.ª Guerra Mundial Tom Moore, que angariou até à data milhões de libras para o Serviço Nacional de Saúde britânico, foi esta quarta-feira convidado a participar numa das tradições mais pitorescas do críquete, um dos desportos nacionais.

Tom Moore, de 99 anos, que angariou até ao momento mais de 28 milhões de libras (mais de 31 milhões de euros) para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) britânico e que se tornou notícia em todo o mundo, terá a oportunidade de tocar o famoso sino no Lord's, um reconhecido campo de críquete no sul de Londres.

Este gesto, uma das tradições desportivas mais pitorescas no Reino Unido, assinala o início de um dia de jogo e normalmente só é atribuído a antigos jogadores da modalidade, inventada pelos britânicos, ou a figuras do mundo do desporto.

Agora, e como forma de assinalar os esforços do veterano para angariar fundos para o SNS britânico, Tom Moore entrará -- assim que a crise da pandemia de covid-19 o permitir -- no rol de figuras que tiveram esta honra muito apreciada no Reino Unido.

Na conta oficial do Lord's na rede social Twitter, o convite a Tom Moore, um fã de críquete, foi assinalado com uma frase: "É uma inspiração para todos nós".

Com a ajuda de um andarilho, Tom Moore comprometeu-se a dar 100 voltas à sua casa em Bedfordshire, no leste de Inglaterra, para apoiar os profissionais do SNS britânico que estão na linha da frente no combate ao novo coronavírus.

O compromisso inicial do veterano era completar a missão antes do seu 100.º aniversário, que celebra no próximo dia 30 de abril, e conseguir angariar mil libras.

O Reino Unido regista, até ao momento, 18.100 óbitos associados à doença covid-19 e 133.495 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A nível global, o novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.