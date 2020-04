Corrida virtual em Paços de Ferreira ultrapassou 20 mil euros de ajuda a hospitais

A corrida virtual 'Kilómetros em Casa', que incentiva a prática desportiva 'indoor' com fins solidários, já angariou mais de 20 mil euros para hospitais, a dois dias da prova organizada pelo grupo de 'running' de Paços de Ferreira.

"No momento em que falamos, estamos a chegar aos dois mil inscritos e já angariámos cerca de 22 mil euros. As coisas estão a correr bem e estou convencido de que os números ainda vão subir mais amanhã [sábado], véspera da prova", disse Alexandre Costa, da organização, em declarações à agência Lusa.

Os objetivos traçados inicialmente apontavam a mais de três mil inscritos, superando os participantes de uma prova do género realizada em Espanha, e, mais importante ainda, 30 mil euros de receita, a reverter para o Hospital de S. João, no Porto, e o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

"Vamos chegar lá, até porque convém lembrar que a plataforma onde é possível fazer as doações vai manter-se até para além da prova, até ao dia 24", sublinhou Alexandre Costa, agradecido aos colaboradores e, também, "pela forma como permitem divulgar e credibilizar a iniciativa", aos "muitos e conhecidos embaixadores".

Carlos Carvalhal, Abel Ferreira, Nuno Gomes ou Ricardo Horta (futebol), Marisa Barros, Fernanda Ribeiro (atletismo), Miguel Maia (voleibol), Marco Chagas, Cândido Barbosa (ciclismo) ou Fernando Pimenta (canoagem) são algumas das personalidades que já se associaram ao evento.

A prova, batizada de 'Kilómetros em Casa', pretende que cada participante consiga percorrer a maior distância possível no espaço da habitação ao longo das quatro horas de prova, a realizar entre as 09:00 e as 12:00 de domingo, seja a caminhar, correr, nadar, remar ou pedalar.

As inscrições terão o valor que cada um entender dar e os interessados em participar devem consultar o regulamento na página www.kilometrosemcasa.pt, procedendo à inscrição até às 22:00 de sábado, véspera da prova (19 de abril), de modo a agilizar a entrega dos dorsais, condição obrigatória.

Os participantes terão, posteriormente, de enviar para a organização uma fotografia com os quilómetros realizados, através dos relógios ou aplicações dos telemóveis (goofit, apple, strava, runtastic, runkeeper, entre outros), estando ainda previstos diretos durante a prova através de uma plataforma streaming pertencente à X-Trail, uma das parceiras do projeto.

"O nosso apelo é que nos ajudem a ajudar. Os resultados da pandemia em Portugal, felizmente, têm sido positivos e encorajadores, mas vamos ter ainda uma batalha longa pela frente, que vai deixar marcas, e, por isso, queremos e devemos ajudar os hospitais", concluiu Alexandre Costa, assegurando que, no domingo, mesmo pressionado por afazeres da organização, irá participar com "pelo menos meia hora de passadeira".

O evento está a cargo de um grupo de entidades, entre a Junta de Freguesia de Paços de Ferreira, empresas e pessoas singulares, e realiza-se no dia 19 de abril.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios, Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Portugal regista 657 mortos associados à covid-19 em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.