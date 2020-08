Covid-19: Dois elementos da 'Missão Europa' brasileira em isolamento em Portugal

Dois membros da delegação brasileira da 'Missão Europa' estão em isolamento em Portugal por terem apresentado resultados positivos à covid-19, mas o Comité Olímpico do Brasil (COB) entende já estarem aptos, revelou à Lusa fonte do COB.

A referida fonte informa que um dos integrantes da 'Missão Europa', projeto idealizado pelo COB que visa a recuperação de rotinas em segurança por parte dos desportistas, permanece isolado após ter apresentado resultado positivo em exame PCR realizado no dia 8 de agosto.

O outro membro daquela delegação que está em isolamento já teve a doença do novo coronavírus confirmada em julho, mas também apresentou um exame PCR positivo à chegada a Portugal, no dia 19 de agosto. Segundo a mesma fonte, o COB tentou comprovar às autoridades portuguesas que este não se trata de um caso de covid-19.

No entendimento dos médicos do COB, e de acordo com as novas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), estes integrantes, que apresentam quadros assintomáticos desde a chegada a Portugal, já estariam mesmo aptos a exercer as suas atividades normalmente.

Contudo, o COB frisa que respeitará as normais locais, que condicionam a saída do isolamento a um resultado negativo do PCR, sendo que estão a ser feitos novos exames a cada dois dias até que se alcance tal condição, o último dos quais esta sexta-feira.