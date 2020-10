Daniel Fonseca e Joana Schenker apontam ao título em Peniche

O Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2020 está de volta a Peniche este fim-de-semana, depois de uma etapa ter sido cancelada por questões de segurança na sequência do tufão Alpha. Daniel Fonseca e Joana Schenker chegam à península do Oeste com hipóteses de assegurar a revalidação dos respetivos títulos nacionais, open e feminino.





Joana Schenker dominou o circuito feminino até ao momento, vencendo em Santa Cruz e Nazaré, enquanto Daniel Fonseca triunfou em Santa Cruz e foi segundo classificado na Nazaré, atrás de Pierre-Louis Costes.Assim, em caso de vitória nesta terceira etapa, ambos revalidam os títulos, com ainda uma etapa por realizar, dias 24 e 25 deste mês, na Póvoa de Varzim."O objetivo é ganhar em Peniche e ser campeão em casa, é isso que estou a visualizar à partida para esta etapa", afirmou Daniel Fonseca, enquanto Joana Schenker se mostra mais cautelosa: "Vou tentar tudo por tudo para ser campeã em Peniche mas não quero colocar demasiada pressão."