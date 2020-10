Daniel Fonseca sagra-se campeão nacional de bodyboard em Peniche

Daniel Fonseca revalidou o título de campeão nacional de bodyboard ao segurar o segundo lugar na terceira etapa do circuito nacional, em Peniche, numa final ganha por Manuel Centeno, com Helder "Dicha" Mendes no terceiro lugar, e Hélio "Laranja" Conde a fechar o pódio.





"Foi uma conquista feita passo a passo, houve ‘heats’ difíceis mas a partir das meias-finais senti-me muito bem, consegui o objetivo que era ser campeão em Peniche e agora vou para a Póvoa [de Varzim] fazer aquilo que gosto mais, surfar e competir", resumiu Daniel Fonseca.Na competição feminina, a surpresa acabou por ser a eliminação de Joana Schenker nas meias-finais. A campeã nacional que dominou o circuito até aqui, com duas vitórias em outras tantas etapas, acabou por ser afastada por Madalena Padrela e Mariana Rosa, abrindo o caminho para que Teresa Almeida chegasse à final e impusesse o seu surf, superando a ericeirense Filipa Broeiro, Madalena Padrela e Mariana Rosa, segunda, terceira e quarta classificadas, respetivamente."Já não ganhava uma etapa no Nacional há alguns anos e sentia-me motivada e com vontade de ter bons resultados. Nem pensava no título mas a Joana abriu-me essa porta e agora está nas minhas mãos, só depende de mim e vou dar o meu melhor para o conseguir", sintetizou Teresa Almeida.