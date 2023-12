Daniel Monteiro tomou posse como novo presidente da Confederação do Desporto de Portugal

Daniel Monteiro tomou posse esta terça-feira como novo presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), para render no cargo Carlos Cardoso, que sai ao fim de mais de duas décadas a liderar os destinos deste organismo, e a quem o novo ocupante agradeceu "toda a dedicação", "em prol do desporto nacional ao longo dos últimos 20 anos".O novo presidente da CDP irá em janeiro, durante a realização de um evento público, apresentar "as principais prioridades e traves-mestras para o desporto português que pretende ver espelhadas e consagradas nos programas eleitorais dos partidos que se apresentarão nas eleições legislativas marcadas para o próximo dia 10 de março, de forma a colocar na agenda pré-eleitoral e eleitoral as grande questões que envolvem o desporto português, iniciando, desta forma, uma nova fase de progresso e desenvolvimento do movimento desportivo português".