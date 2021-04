Dardos: José de Sousa apurado para a segunda fase da Premier League

O português José de Sousa garantiu a passagem à segunda fase da Premier League de dardos, após concluir esta quinta-feira a segunda semana da competição, em Londres, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

No final da primeira semana, José de Sousa, que participa pela primeira vez no evento através de um 'wild card', ocupava o penúltimo lugar, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas.

No entanto, os triunfos obtidos esta semana, sobre James Wade (7-5) e Glen Durrant (7-4), garantiram a passagem à segunda fase, apesar do desaire frente a Michael van Gerwen (7-4), na quarta-feira, e do empate (6-6) obtido hoje frente a Peter Wright.

Desta forma, José de Sousa assegurou o apuramento para a fase seguinte com nove pontos, resultantes de três vitórias, três empates e outras tantas derrotas na primeira fase da competição.

A passagem à segunda fase, no entanto, já tinha sido assegurada pelo jogador da Chamusca na quinta-feira, após os ingleses Rob Cross (duas vitórias, um empate e seis derrotas) e Gel Durrant (oito derrotas) ficarem matematicamente impossibilitados de seguir em frente.

Na segunda fase, que se disputa entre os dias 5 e 27 de maio, os oito primeiros classificados voltarão a defrontar-se em sistema de todos contra todos e os quatro primeiros passam à final, enquanto os quatro últimos ficam pelo caminho.

A final será disputada pelos quatro melhores classificados da segunda fase, na 'play-off night' (noite de 'play-off'), em 28 de maio, em sistema de eliminatória.

A Premier League de dardos é uma competição exclusiva, na qual participam apenas os quatro primeiros classificados da Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos, e seis 'wild cards' escolhidos pela organização, entre os quais se encontra o jogador português.

José de Sousa destacou-se no último ano ao tornar-se no primeiro estreante a vencer o Grand Slam da Professional Darts Corporation (PDC), batendo na final, por 16-12, o inglês James Wade, o mesmo adversário que vai encontrar na próxima ronda da 'Premier League'.

Foi o melhor resultado de sempre de um jogador de dardos português no circuito profissional, a juntar aos triunfos no European Darts Grand Prix, em outubro, e aos Players Championships de Barnsley e Dublin, em 2019.

José de Sousa, de 46 anos, natural da Azambuja, ganhou o cartão de jogador do ProTour em 2019, ano em que deixou de lado a sua profissão de carpinteiro e passou a dedicar-se a tempo inteiro aos dardos.