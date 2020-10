Dardos: José de Sousa brilha contra o número 1 mundial

O português José de Sousa conquistou no passado fim de semana o European Darts Grand Prix 2020, depois de bater o holandês Michael van Gerwen por 8-4, na prova disputada na Alemanha.

O jogador de 46 anos, natural de Azambuja, ganhou um prémio de perto de 28 mil euros, para além de ultrapassar o número 1 mundial.

"Mal consigo descrever o que sinto porque é inacreditável. É muito emocionante. Todas as conquistas que alcanço são um sonho porque são muito difíceis. Este é o meu maior título e estou muito feliz", destacou após levantar o ambicionado troféu.

Recorde-se que há um ano José de Sousa já havia brilhado forte no circuito mundial de dardos. Tornou-se o primeiro português a ganhar uma prova do prestigiado circuito, triunfando no Players Championship 23, batendo Gerwyn Price na grande final por 8-1.