Dardos: José de Sousa eliminado na segunda ronda do Mundial'2024

O português José de Sousa foi esta sexta-feira eliminado na segunda ronda do Campeonato do Mundo 2024 de dardos, que decorre em Londres, após perder com o sueco Jeffrey de Graaf por 3-1.

O jogador ribatejano, que ficou isento na primeira ronda da competição, venceu o primeiro set no Alexandra Palace por 3-2, mas perdeu os seguintes por 3-2, 3-1 e 3-0, falhando a passagem à terceira eliminatória pela primeira vez em sete presenças.

Sousa conseguiu uma média de 93,82 pontos por lançamento, ligeiramente abaixo de Jeffrey de Graaf (94,22), superiorizou-se nos lançamentos de mais de 100 pontos (28-24), nos de mais de 140 pontos (12-9) e conseguiu dois 180 contra três do sueco.

Teve duas saídas acima de 100 pontos, a maior das quais com 138, contra uma saída máxima de 74 do adversário, mas conseguiu apenas seis 'checkouts' em 13, contra 11 do rival em 26 tentativas.

José de Sousa, que no ano passado alcançou pela primeira vez os oitavos de final do World Darts Championship, entrou diretamente na segunda ronda como um dos 32 melhores classificados (25.º) da Ordem de Mérito da Professional Darts Corporation (PDC).

Ao cair na segunda ronda, o português registou o pior resultado de sempre no Mundial em sete participações, onde chegou sempre, pelo menos, à terceira eliminatória, nos anos de 2012, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (oitavos de final).

O World Darts Championship da PDC disputa-se desde 15 de dezembro até 3 de janeiro no Alexandra Palace, em Londres, onde o inglês Michael Smith defende o título conquistado no início deste ano.