Dardos: José de Sousa eliminado nos oitavos de final do Mundial

O português José de Sousa foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do Mundial de dardos, que decorre em Londres, após perder com o primeiro cabeça de série da competição, Gerwyn Price, por 4-1.

Depois de perder os dois primeiros sets por 3-1 e 3-2, o jogador ribatejano ainda conseguiu reentrar na discussão do encontro, ao vencer o terceiro set por 3-1, mas foi novamente derrotado nos dois conjuntos seguintes por 3-2 e 3-2.

Com uma média de 91,92 por lançamento, Sousa ficou atrás dos 94,43 do campeão mundial de 2021, que fez menos lançamentos acima de 100 pontos do que o português (22 contra 29), mas foi superior nos lançamentos acima de 140 pontos (18-12) e nas jogadas de 180 pontos (8-6).

O melhor checkout do galês foi de 100 pontos, mas, ainda assim, bem acima dos 56 pontos da melhor saída de jogo de Sousa.

Esta foi, contudo, a melhor prestação de sempre do 'Special One' do circuito mundial de dardos em seis participações no Campeonato do Mundo, após ter sido eliminado na terceira ronda nas cinco participações anteriores, em 2012, 2019, 2020, 2021 e 2022.

José de Sousa, 17.º classificado da Ordem de Mérito da Professional Darts Corporation (PDC), entrou na competição diretamente na segunda ronda por integrar os primeiros 32 classificados desse 'ranking' e superou, nas eliminatórias anteriores, o australiano Simon Whitlock, por 3-2, e o inglês Ryan Searle por 4-3.

O Mundial PDC World Darts Championship 2023 disputa-se desde 15 de dezembro no Alexandra Palace, em Londres, até ao dia 3 de janeiro, data prevista para a final.