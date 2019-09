Dardos: José de Sousa faz história em Inglaterra

Fez-se história no circuito mundial de dardos. José de Sousa tornou-se o primeiro português a ganhar uma prova do prestigiado circuito, triunfando no Players Championship 23, batendo Gerwyn Price na grande final por 8-1.

Aos 45 anos, José de Sousa foi o mais forte em Barnsley, na Inglaterra, celebrando efusivamente a importante conquista.