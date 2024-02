David Barros Madeira eleito presidente da Federação Columbófila Internacional

A Federação Portuguesa de Columbofilia anunciou esta quinta-feira que David Barros Madeira foi eleito presidente da Federação Columbófila Internacional (FCI), após as eleições realizadas durante o congresso que teve lugar na da 38.ª Olimpíada Columbófila em Maastricht, na Holanda.David Barros Madeira ocupava anteriormente o cargo de vice-presidente da FCI e agora assume a liderança, durante quatro anos, da prestigiada organização internacional."A eleição de David Barros Madeira representa um momento histórico para a Columbofilia portuguesa, evidenciando o reconhecimento do seu empenho e dedicação a este desporto. A Federação Portuguesa de Columbofilia expressa o seu profundo orgulho ao ver um português ocupar uma posição de tão elevado prestígio, desejando-lhe o maior sucesso nesta nova e importante responsabilidade", escreve a federação em comunicado."A FCI, com sede em Bruxelas, representa 65 países e desempenha um papel crucial na promoção e regulação da Columbofilia a nível mundial. A Federação Portuguesa de Columbofilia confia plenamente na capacidade de David Barros Madeira para liderar e fortalecer ainda mais esta comunidade global", acrescenta o organismo no documento enviado às redações."A minha vitória é a vitória do melhor projeto para a FCI, de Portugal como um conjunto e da FPC que se empenhou na candidatura", afirma David Barros Madeira, sublinhando que o lugar agora alcançado é o resultado "do trabalho de muitos e do aumento do prestígio da Columbofilia portuguesa ao longo do tempo"."Apresenta-se-me uma missão de sacrifício e de trabalho que espero levar a bom porto", acrescenta o novo presidente da FCI.