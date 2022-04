Degradação do Ginásio Clube de Tavira cancela jogo de futebol juvenil

Aquilo que vinha sendo anunciado há muito tempo aconteceu este domingo, em Tavira, com a equipa de arbitragem nomeada para apitar mais um dia de futebol juvenil na cidade do Gilão a dar o terreno de jogo impraticável para a realização dos jogos, expondo a situação no relatório de jogo à Associação de Futebol do Algarve, à Câmara Municipal e ao Ginásio Clube de Tavira.Os juízes evocam para a não realização do jogo o facto de a "integridade física dos jovens estar colocada em causa", pelas péssimas condições do sintético, que, diga-se e como testemunhámos, de sintético já pouco tem.Vários treinadores das camadas jovens não se cansaram de alertar, nas redes sociais, para o perigo constante a que os jovens estavam sujeitos diariamente: relvado onde a borracha já não existe e o cimento é um perigo sempre que o atleta nele cai, péssimas condições no recinto, degradação total, traduzida também nas bancadas fechadas ao público e em situação de derrocada, pista de ciclismo sem condições algumas para nela a modalidade ser praticada em segurança, balneários de uso não recomendável, e toda a envolvente que mais parece uma selva.E eis que o único espaço que ainda era utilizável veio a ser interdito este domingo para já para a prática do futebol. E agora?É essa a pergunta que paira no ar, pois resta saber como irá agir a Associação de Futebol do Algarve, se irá interditar preventivamente o relvado até serem resolvidas as condições de segurança ou se será dado um prazo aos envolvidos no processo para conseguirem uma solução.O presidente do Ginásio Clube de Tavira lembra que este relvado sintético tem já 20 anos: "Já deveria ter sido mudado há dez e que devido à falta de manutenção nos últimos anos, tem vindo a deteriorar-se de forma galopante tal como todo o complexo."E tudo pelo diferendo existente entre a coletividade (proprietário do complexo) e a autarquia de Tavira, com quem rubricou um protocolo de cedência das instalações por 25 anos, mas que, segundo José Manuel Reis, o mesmo "há muito não vêm sendo cumprido por várias divergências quanto ao que foi escrito e não cumprido pela mesma [autarquia], estando mesmo em Tribunal todo esse processo."O presidente do Ginásio de Tavira refere ainda que o clube está disposto a retirar essa queixa que dura há anos, uma imposição da autarquia para avançar com as obras. "Para bem dos jovens que estão a ser os principais prejudicados e para que os tavirenses não se envergonharem de mostrar um complexo em ruínas a quem os visita". José Manuel Reis disse-nos também que clube e autarquia "têm estado em contacto nos últimos tempos, na procura de resolução deste grave problema, tendo ambos apresentado alternativas ao protocolo então assinado, mas que estão difíceis de chegar a um consenso".De todas as formas, ainda de acordo com o dirigente, o Ginásio Clube de Tavira vai realizar uma Assembleia Geral no próximo dia 22 de abril, onde o ponto único da ordem de trabalhos é o diferendo com a Câmara Municipal de Tavira, levando aos sócios as contra-propostas apresentadas pela autarquia e as do próprio clube, "com vista a terminar com todo este gravíssimo processo. Os sócios têm uma palavra muito importante a dizer".tentou, por várias vezes, o contactar com o vereador do Desporto da Câmara Municipal, Eurico Palma, para ouvirmos o que teria a dizer sobre este processo e toda a situação vivida este domingo com o cancelamento de um jogo de futebol juvenil, mas tal não foi possível.Recorde-se que Tavira é uma cidade que continua a não ter um Complexo Desportivo Municipal (campo de futebol), que muito tem sido prometido, mas que até ao momento nunca foi concretizado. Nesse sentido, tem sido o Complexo Desportivo do Ginásio Clube de Tavira o utilizado.Caso a Associação de Futebol do Algarve interdite o recinto, ficará unicamente em condições de ser utilizado o campo anexo ao Pavilhão Municipal, mas com uma condicionante, não tem medidas nem condições de segurança para jogos oficiais, a não ser para escolinhas e pouco mais.A pergunta que irá fica no ar é a mesma, onde passarão a jogar os iniciados, juvenis e juniores? Uma pergunta para a qual ainda não há resposta...Luís Santos