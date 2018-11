Depois da despedida da F1, Alonso foi ao Bahrein andar no NASCAR de Jimmie Johnson

Fernando Alonso despediu-se este domingo, em Abu Dhabi, da Fórmula 1, correndo o seu 311.º e último Grande Prémio da carreira. Mas o piloto espanhol não pára e menos de 24 Horas depois já está no Circuito do Bahrein para cumprir outro objectivo: guiar um carro da NASCAR.

Esta aventura, que Alonso já fez questão de esclarecer que se trata de pura diversão, começou logo pela amanhã, com o piloto espanhol a trocar de lugar com o norte-americano Jimmie Johnson, da Hendrick Motorsports.

No Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, o piloto das Astúrias conduziu o Chevrolet de Jimmie Johnson, que venceu as NASCAR Series por sete ocasiões, ao passo que o piloto californiano pôde sentir as emoções do McLaren MP4-28 com que Jenson Button e Sergio Pérez correram na temporada de 2013 da F1.

Antes de se aventurarem nestes "mundos desconhecidos", quer Alonso quer Jimmie Johnson mostraram ao volante das suas "máquinas" habituais o motivo pelo qual são dois dos nomes mais respeitados do automobilismo.

Quer a NASCAR quer a Fórmula 1 são disciplinas bastante técnicas que requerem vários anos de especialização, pelo que podemos afirmar com segurança que nenhum destes dois pilotos vai trocar de categoria. Ainda assim, Alonso já esclareceu publicamente esta possibilidade e confirmou que a NASCAR não está nos seus planos futuros.

Certo, para já, é que encerrada a aventura na Fórmula 1, o asturiano vai concentrar todas as suas forças nas 500 Milhas de Indianápolis, prova que o espanhol quer vencer para completar a famosa "Triple Crown": vencer as 24 Horas de Le Mans, vencer o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1 e vencer as 500 Milhas de Indianápolis. Já "só" lhe falta a prova que se disputa em Indiana…

Our car swap gets underway as @alo_oficial heads out for his first laps in @JimmieJohnson’s car No.48. #JJxALO pic.twitter.com/qMdJgIbD9L — McLaren (@McLarenF1) November 26, 2018







