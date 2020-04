Kilómetros em Casa: Desporto solidário em casa... para ajudar os hospitais

Carlos Carvalhal, Abel Ferreira, Miguel Cardoso, Márcio Barbosa, Cândido Barbosa são algumas das figuras do desporto nacional que estão a promover um evento que pretende colocar Portugal a fazer exercício em casa, com o objetivo de angariar fundos para o Hospital de S. João, no Porto, e Centro Hospital do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

















A ideia partiu de um grupo de aficionados pelo ‘running’ que resolveu criar uma prova solidária multidisciplinar de âmbito nacional e que vai decorrer no próximo dia 19 de abril, com a particularidade de cada atleta poder participar sem sair de casa. A promoção da prática desportiva neste período de confinamento pelas contingências provocadas pela COVID-19, aliado ao espírito de solidariedade para quem está na linha da frente no combate a este surto pandémico, materializou-se na promoção deste evento que terá a particularidade de doar todo o valor monetário com as inscrições para o Hospital de S. João, no Porto, e o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.A iniciativa foi batizada de ‘Kilómetros em Casa’ e o objetivo é que cada atleta consiga percorrer a maior distância possível nas quatro horas de prova, num espaço confinado na habitação. O percurso terá de ser feito na garagem, jardim, terraço, piscina, varanda ou num outro espaço que respeite as recomendações da Direção Geral de Saúde e não obriga a que o atleta esteja em competição permanente durante o tempo da prova, devendo cada um fazer a própria gestão de esforço. Tendo em conta a multidisciplinaridade do evento, o atleta ficará livre para escolher a modalidade que pretende exercitar, sendo permitido a utilização de passadeiras, bicicletas, elípticas, remos, ou seja, acessórios que primam pela criatividade e insiram o espírito da prova.A inscrição e o respetivo donativo, que será livre, deverá ser efetuada até às 22 horas do dia 18 de abril no site www.kilometrosemcasa.pt/ , uma vez que a prova decorrerá no dia seguinte (19 de abril), entre as 8 e as 12 horas. Neste período serão efetuadas reportagens em streaming e da qual poderão ser visíveis os dorsais que cada atleta irá utilizar.Para comprovar a presença, os atletas terão de enviar posteriormente para a organização uma fotografia com os quilómetros realizados, através dos relógios, aplicações dos telemóveis (goofit, apple, strava, runtastic, RunKeeper, entre outros), bem como a transmissão dos vídeos em streamming com alguns participantes.