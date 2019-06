Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dia D na Confederação do Desporto de Portugal Carlos Paula Cardoso, presidente da Confederação do Desporto de Portugal há 17 anos, concorre a novo mandato e tem a oposição do jovem líder da Federação Académica do Desporto Universitário, Daniel Monteiro. Ambos reúnem apoios importantes e acreditam na vitória