Diogo António Craveiro e Catarina Craveiro de bronze

Os portugueses Diogo António Craveiro e Catarina Craveiro conquistaram hoje a medalha de bronze em patinagem artística de programa longo júnior nos Mundiais de patinagem artística, que decorrem em Barcelona.

Diogo, que já tinha conquistado a prata no programa individual livre, juntou-se hoje a Catarina para o último lugar do pódio, com 105,27 pontos, atrás dos italianos Tommaso Corti e Micol Mills, novos campeões, e de Claudio Casini e Angelica Bertoldi, segundos.

Esta é a quarta medalha para Portugal nos World Roller Games, depois do ouro de Ernesto Silva na patinagem artística, em solo dance juniores, da prata de Diogo Craveiro e do bronze da seleção sub-19 masculina de hóquei em patins.