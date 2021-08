Diogo Cancela bate recorde nacional mas falha final

Em estreia nos Jogos Paralímpicos, Diogo Cancela conseguiu uma marca assinalável ao bater um recorde nacional, mas falhou o acesso à final. O nadador, de 19 anos, competiu na prova de 100 metros bruços SB8, registando um tempo de 1.19,30 minutos. Com este resultado, o jovem paralímpico bateu o recorde nacional da classe, que também lhe pertencia e que antes estava fixado em 1.21,35.





Diogo Cancela terminou as eliminatórias da competição no 12º posto da geral, a 10,84 segundos do melhor tempo da qualificação, pertencente ao nadador da Ucrânia, Andriy Kalina.Depois de ter realizado a sua primeira competição nos Jogos Paralímpicos, o nadador natural de Coimbra estará ainda presente em outras três provas do evento. Em Tóquio, Diogo Cancela disputará igualmente os 100 metros bruços na classe de S8, na madrugada desta sexta-feira, antes de competir nos 200m estilos SM8 (sábado às 2h43) e 100m mariposa S8 (dia 3 de setembro, às 1h36).Ainda na madrugada desta quinta-feira, Marco Meneses acabou por não participar na prova de 400m livres S11 devido a problemas de logística. O nadador, de 20 anos, faltou à câmara de chamada no Centro Aquático de Tóquio após constragimentos com os transportes da organização do Jogos.