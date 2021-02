Direção Regional de Desporto da Madeira "vislumbra" retoma das competições

O diretor Regional de Desporto, David Gomes, falou esta sexta-feira em "quadro favorável" para uma "hipotética retoma" do desporto na Madeira, defendendo que o plano de regresso esteve na base da reunião realizada com as associações regionais.

"Em função da evolução deste quadro, parece-nos ser mais favorável indicar um caminho de hipotética retoma, compete-nos a nós também no seio do Conselho de Governo contribuir com algumas medidas, caso se vislumbre um quadro de evolução favorável da epidemia", explicou o diretor Regional à Agência Lusa.

Para que o regresso se "processe progressivamente e com alguma ponderação", David Gomes fala na "necessidade emergente" de apresentar uma proposta para "evitar retrocessos".

Na reunião realizada através de uma plataforma digital, estiveram representadas todas as associações regionais de modalidades, multidesportivas e Associação de Desporto para Todos.

"A matriz maior será sempre a evolução da pandemia e a saúde pública, como esteve presente nas decisões do Governo Regional", salientou David Gomes, apontando os elogios que o "tecido associativo" teceu à posição do Governo Regional apesar dos "prejuízos que acarretou ao desporto".

O diretor regional defende que o Regulamento De Apoio ao Desporto é "para servir o associativismo e o desporto da região" e que só fazia sentido debater as ideias de alteração, outro tópico da reunião, com aqueles que "dão o corpo e expressão desportiva ao regulamento".

O propósito do Governo Regional é "manter o quadro de apoios financeiros" na época desportiva 2020/21, segundo David Gomes, que relembra que o que "não foi executado, não será pago".

"Se estavam projetadas as participações nas competições nacionais ou na Taça de Portugal em determinadas entidades e as viagens não se realizaram, as viagens não vão ser pagas. Não vamos pagar viagens que não se realizaram, não vamos pagar eventos que estavam projetados e não se realizaram", exemplificou.

Em contrapartida, defende que o esforço de "manutenção do padrão competitivo e da atividade física" deve ser "compensado", enaltecendo a dedicação das entidades em manter a "proximidade com os seus atletas", promovendo o exercício físico através de meios digitais apesar da distância física.

As equipas madeirenses não profissionais estão interditas de competir desde o mês de novembro, após medida aplicada pelo Governo Regional e que perdura até ao dia 21 de fevereiro.

O Conselho de Governo está marcado para dia 18 de fevereiro, onde serão conhecidas as novas medidas que serão impostas pelo executivo madeirense para conter a propagação do novo coronavírus.