Do título da Super Bowl ao combate à Covid-19: a história de Laurent Duvernay-Tardif

Desde o Canadá chega-nos uma história incrível de um atleta dos Kansas City Chiefs, o Laurent Duvernay-Tardif, que atua no campeonato de futebol americano (NFL). O canadiano, que conquistou no passado mês de fevereiro o Super Bowl, ofereceu-se, ainda com o curso de medicina incompleto, para ajudar no combate à crise sanitária de Covid-19.

"O meu país está a colocar estudantes de Medicina também na linha da frente. Na noite anterior ao primeiro dia [de trabalho] estava muito nervoso, mas aqueles nervos bons. Como se tivesse um jogo muito importante no dia a seguir", contou o canadiano, em declarações à Sports Illustrated.

Laurent Duvernay-Tardif revela como o clube o apoiaram a avançar com esta iniciativa humanitária. "Foram extraordinários comigo. Disseram que me apoiariam em tudo nesta causa. Comecei no hospital no dia 24 e ainda estou a tremer. Colocaram-me num hospital que fica na South Shore, a uma hora de Montreal. Para já estou a fazer um trabalho mais de enfermeiro, mas sinto-me útil", concluiu.