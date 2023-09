Duarte Taleigo conquista a primeira medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duarte Taleigo conquistou a primeira medalha da missão portuguesa nos terceiros Jogos do Mediterrâneo de praia, que este sábado começaram em Heraklion, na Grécia, com o segundo lugar em triatle.

O atleta seguiu grande parte da prova entre os da frente, saindo para o último percurso de corrida no segundo lugar, atrás do italiano Emanuele Trombini, mantendo estas posições até final, assegurando a primeira medalha de prata lusa neste Jogos, enquanto Luísa Cunha foi 11.ª na prova feminina de triatle [competição disputada em circuito, com 600 metros de corrida, 50 metros de natação e uma sequência de cinco tiros a laser].

Ambos voltam a competir no domingo, na estafeta mista, enquanto a seleção feminina de andebol de praia vai defrontar a Itália, ainda na fase de grupos, depois de ter vencido a Croácia, por 2-0 (22-14 23-16) e ter perdido com a Grécia, pelo mesmo resultado (20-23 e 24-25).