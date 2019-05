Duas embarcações portuguesas nas meias-finais do Europeu de remo

Os portugueses Pedro Fraga e Afonso Costa, em LM2x, e Dinis Costa, em LM1x, qualificaram-se estasexta-feira para as meias-finais do Europeu de remo, em Lucerna, na Suíça, ao terminarem em terceiro lugar nas repescagens.Nas eliminatórias, a dupla lusa foi relegada para a repescagem, ao concluir 2.000 metros da regata na quarta posição, em 6.40,390 minutos, mais 25,66 segundos do que os vencedores, os italianos Stefano Oppo e Pietro Ruta.Depois, asseguraram a presença na meia-final, a disputar no sábado, com o terceiro posto na repescagem, com o tempo de 6.20,920, atrás dos austríacos Julian Schoeberl e Matthias Taborsky (6.20,240) e dos eslovacos Marek Reznak e Peter Zelinka (6.20,330), batendo por 60 centésimos os suíços Julian Mueller e Fiorin Rueedi (6.20,980), quartos classificados.Dinis Costa, irmão de Afonso Costa, também se qualificou para a semifinal de LM1x com terceiro lugar na segunda manga da repescagem, com o registo de 7.11,760 minutos, atrás do britânico Jamie Copus (7.02,370) e do croata Luka Radonic (7.08,650).Antes, Dinis Costa tinha ficado no quinto posto da primeira série das eliminatórias, com 7.28,090, mais 22,55 segundos do que o italiano Martino Goretti, que venceu a regata.No setor feminino, em LW2x, Joana Branco e Inês Oliveira ficaram no quinto lugar da segunda série, com o tempo de 7.39,380 minutos, a 40,29 segundos das francesas Laura Tarantola e Clarie Bove, que terminaram no primeiro lugar.Branco e Oliveira ainda disputaram a repescagem, na qual não foram além do quinto posto, com 7.24,930, falhando o acesso à meia-final e tendo sido relegadas para a final C, igualmente