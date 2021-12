Dupla Rafaela Veiga/Alan Cavalcanti apurada para os 'quartos' do Mundial de Teqball

O par misto formado por Rafaela Veiga e Alan Cavalcanti apurou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final da respetiva categoria do Campeonato do Mundo de Teqball, a decorrer em Gliwice, na Polónia.

Rafaela Veiga e Alan Cavalcanti, que foram os primeiros a jogar por Portugal nesta edição do Mundial, entraram a vencer a Rússia e repetiram o triunfo frente à Ucrânia.

A dupla lusa ainda fez mais dois jogos, tendo sido derrotada pela Hungria, líder do ranking mundial, e levado a melhor sobre o Líbano num jogo decidido apenas no terceiro 'set'.

Com três vitórias e uma derrota, Rafaela Veiga e Alan Cavalcanti seguem para os quartos de final da categoria de par misto, a disputar sexta-feira, tendo como adversário a Roménia.

Em singulares, Alan Cavalcanti perdeu no jogo de estreia com o camaronês Gregory Tchami e no segundo também não teve argumentos para vencer o francês Julien Grondin, 3.º do ranking, hipotecando qualquer hipótese de seguir em frente.

No último jogo de Alan Cavalcanti na prova de singulares e já para cumprir apenas calendário, surgiu finalmente a tão desejada vitória sobre o kosovar Adrien Uka.

Stephanie Brito perdeu na sua estreia na prova de singulares contra Carolyn Greco, dos EUA, num jogo entre duas atletas residentes nos Estados Unidos e que se conhecem muito bem.

A atletas portuguesa perdeu o segundo jogo contra a norueguesa Pernille Smith, que lidera o grupo, e fica a precisar de vencer os próximos dois jogos para ter aspirações a seguir em frente neste Mundial.

Na quinta-feira, dedicada às categorias de pares femininos e masculinos, os atuais detentores do título nacional, António Henriques e João Pinheiro, fazem a sua estreia como dupla num Campeonato do Mundo.

As jogadoras Rafaela Veiga e Stephanie Brito, que já se estrearam nas categorias de pares mistos e singulares, respetivamente, vão formar dupla para disputar os pares femininos.