Entre dérbis e clássicos, os pavilhões da Luz vão estar a ferver de quinta a domingo

Se é daqueles que gosta de modalidades de pavilhão, então não pode perder a oportunidade de seguir com atenção quatro jogos que vão ter lugar nos pavilhões do Estádio da Luz entre esta quinta-feira e domingo. Haverá três dérbis, dois em hóquei em patins, e outro em voleibol, e um clássico no basquetebol.Esta quinta-feira (18h30) tem lugar o primeiro dérbi de hóquei em patins entre o Benfica e Sporting, a contar para o Grupo B da Liga dos Campeões, que as águias lideram com mais um ponto que os leões. Recorde-se que na primeira volta, no Pavilhão João Rocha, o Sporting venceu por 7-6.A tarde de sábado começa com o clássico de basquetebol, com o Benfica a receber o FC Porto às 14h30. Os dragões lideram a Liga Betclic com 26 pontos, estando os encarnados em terceiro com 24.Ainda no sábado e com início às 16h30, haverá o dérbi de voleibol referente à 7.ª jornada da Séria A do campeonato. O Benfica comanda com 26 pontos, mais que o Sporting.Finalmente, no domingo disputa-se o segundo dérbi de hóquei em patins, este a contar para a 17.ª jornada do campeonato nacional. E é aqui reside a maior diferença entre os dois clubes. O Sporting lidera com a Oliveirense, ambos com 43 pontos, surgindo o Benfica em quarto, já a 11 pontos de distância.