Entre-os-Rios recebe Europeu de Jet Ski e Aquabike

O Campeonato Europeu de Jet Ski e Aquabike está de regresso a Penafiel depois de dois anos de ausência por causa da pandemia. O circuito de águas em Entre-os-Rios, na confluência dos rios Douro e Tâmega está pronto para receber, de 15 a 17 de julho, os melhores pilotos da Europa, num campeonato que promete elevar ao máximo a adrenalina dos muitos milhares de espetadores que são esperados na fluvina do circuito.

A organização recebeu a inscrição de quase 100 pilotos de 18 nacionalidades, sendo que sete serão portugueses e estarão na disputa pelo título europeu. Os pilotos da Rússia e Bielorrússia, também com tradições na motonáutica, foram vetados e impossibilitados de apresentarem a candidatura.

Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, mostrou-se otimista e abordou as novidades para este ano, em relação à prova de 2019, também disputada em Entre-os-Rios.





“A única alteração é que decidimos abrir a possibilidade de fazer Campeonato da Europa, incorporado no Campeonato Nacional. Vamos ter os sete atletas portugueses no Campeonato da Europa, mas também temos duas etapas do Nacional, permitindo que os pilotos portugueses também se possam juntar à festa”, começou por explicar, referindo depois as mudanças previstas para o espaço da prova: “Temos uma pista alargada de endurance, vamos entrar no canal de navegação cerca de 500 metros e estas alterações foram aceites pela APDL”.

Sobre a escolha de Entre-os-Rios, Paulo Ferreira não tem dúvidas de que “esta é a melhor pista do Europeu. Não só a questão da pista, como do paddock, que está bem organizado. É uma pista arrojada, de linha reta e com uma zona que dá a possibilidade de entrar no canal do rio. Isso transmite mais adrenalina aos pilotos, porque terá ondulação. Tudo isto é importante, os pilotos gostam desta área, há zonas calmas e outras de maior adrenalina que obriga os motores a forçarem-se. Toda a pista tem esta envolvência, uma parte mais agressiva, com correntes de ar que provoca mais ondulação, e não tendo o canal de navegação fechado, vai permitir o cruzamento com a passagem de barcos. O que queremos é um bom espetáculo”, sustentou.

Por sua vez, o vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Pedro Cepeda, lembrou a importância deste tipo de eventos para o desenvolvimento da economia local. “Estamos satisfeitos por todas as unidades hoteleiras estarem cheias. Este evento ajuda a promover a imagem do concelho e da economia local”, referiu.