Equipa de curling expulsa de torneio... por embriaguez

O curling está longe de ser o desporto mais seguido em Portugal, sendo até analisado com alguma estranheza... e não menos estranha foi a história que aconteceu a uma equipa de curling, que foi expulsa de um torneio no Canadá por embriaguez.O grupo era composto por quatro elementos, sendo que um deles era o campeão olímpico de 2014, Ryan Fry. O conjunto, composto ainda por Jamie Koe, DJ Kidby, Chris Schille receberam ordem de expulsão do torneio Red Deer Curling Classic, tendo os quatro curlers apresentado um "comportamento inaceitável que ninguém quer assistir, ouvir ou escutar", tal como revelou Wade Thurber, membro do centro de curling de Pidherney, Alberta, onde tudo aconteceu.Também a organização World Curling Tour confirmou através do Twitter que o grupo foi expulso por "comportamento antidesportivo", havendo relatos de que a equipa chegou mesmo a partir vassouras.Ryan Fry acabou por admitir o erro, tendo efetuado um pedido de desculpas. "As minhas ações foram desrespeitadoras e embaraçosas. O comité tomou a decisão certa ao desqualificar-nos. Permiti a mim mesmo que perdesse o controlo e ofendi pessoas com as minhas ações", comentou.