Equipas cruzam modalidades por causa solidária e de Natal

O que é que um poste norte-americano de 2,08m e um treinador de futsal, cerca de 40 centímetros mais baixo, fazem juntos no campo de jogo?

Akil Douglas é jogador da ABA/IPCB, equipa do CNB1 (1.ª divisão) e Hugo Silveira é treinador da Boa Esperança, campeão nacional da 3.ª divisão em 2022/23. Cruzaram-se numa iniciativa "provavelmente inédita", como foi realçado, realizada em Castelo Branco e que colocou seis equipas de quatro desportos coletivos diferentes em interação.

Sob o signo da quadra de Natal e com fins solidários para a ala pediátrica do Hospital Amato Lusitano (Castelo Branco) o futebol do BC Branco (Campeonato de Portugal), o futsal masculino de Boa Esperança (2.ª divisão) e feminino do Núcleo do Sporting CP Castelo Branco (campeonato interdistrital Castelo Branco/Santarém), o andebol masculino de AD Albicastrense (2.ª divisão) e feminino da Casa do Benfica em Castelo Branco e o basquetebol da ABA/IPCB (CNB1) encontraram-se e experienciaram em jogos de 30 minutos as outras modalidades. Futebolistas contra andebolistas, basquetebolistas contra futsalistas e por aí fora…

"Juntar estas modalidades diferenciadas e trazer ao programa masculino e feminino, parece-nos uma ideia interessante e valorativa da representatividade desportiva de Castelo Branco. E é também uma mensagem para os jovens de que, independentemente da modalidade, importante é praticar desporto", destacou Vítor Marafão, presidente do BC Branco.