Escalada: Campeonato Nacional e Taça de Portugal de Boulder disputam-se em Odivelas

O Campeonato Nacional e terceira e derradeira prova da Taça de Portugal de Escalada (na variante Boulder) disputam-se este sábado, em Odivelas, e o campeão nacional em título, André Neres, perfila-se como o grande candidato a revalidar ambos os títulos na categoria open masculina."Desde que me lesionei em Março, num tendão da mão, que não me sentia em tão boa forma. Provavelmente, terei uma boa competição", afirmou André Neres, recém-chegado de uma aventura nos Estados Unidos, em Red River Gourge: "Era um sonho que perseguia há 5 anos. Vi alguns filmes da zona e fiquei muito entusiasmado com a ideia de viajar até lá. É uma zona com caracteríticas muito raras por causa das formações de arenito que possui, algo que não encontramos com aquela abundância na Europa e que são muito boas para escalar. Há 5 anos que andava a adiar porque envolve muitos custos e tempo, mas este ano consegui reunir alguns amigos", explica Neres.Já na prova feminina, a ausência da norte-americana Briand Monteiro e da jovem portuguesa Madalena Casanova, as vencedoras das duas provas da Taça até agora realizadas, deixa a competição no Rocódromo Vertical Wall, em Odivelas, a partir das 11h, com o arranque das finais previsto para as 16h, mais renhida.