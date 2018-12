Escalada: Maior rocódromo do país abriu em Oeiras com olhos postos em Tóquio 2020

O "Climb Up", o maior ginásio de escalada do país [rocódromo], abriu no sábado em Carnaxide com a missão de fomentar a prática de uma das mais recentes modalidades do calendário olímpico — estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 — e tornar-se uma referência a nível nacional.Rafaela Bastos, bicampeã nacional da modalidade e a empreendedora deste rocódromo, não escondeu a satisfação pela concretização deste projeto pessoal que é, também, um grande impulso para a modalidade que abraçou. "Achei que era a altura de fazer um Rocódromo novo, especificamente nesta área. Estamos na antecâmara dos Jogos Olímpicos de Tóquio e é a altura ideal para captar mais gente para a modalidade já que estamos muito vocacionados para os iniciantes, sem esquecer os atletas de topo. Temos mais dois rocódromo de grande qualidade na Grande Lisboa e este é mais um vértice do triângulo, numa zona com grande potencial de crescimento, que serve pessoas da Linha, Lisboa e Margem Sul", afirmou.Também presente, André Neres, multicampeão nacional de escalada e a figura mais emblemática da modalidade em Portugal, corroborou a tese de Rafaela, sublinhando que equipamentos como este são "os alicerces da expansão" da modalidade. "Já devíamos ter um ginásio destes há mais anos. E quantos mais melhor. Lisboa é, seguramente, a cidade europeia com menos infraestruturas destas, o que é mau por um lado mas também abre portas para um grande crescimento. É nestes espaços que se cria tudo, a formação, a competição, são os alicerces da expansão da modalidade", afirmou Neres".O "Climb Up" é fruto de um investimento de 250 mil euros traduzido em 300 m2 de área escalável com 5 segmentos específicos: uma área de bloco, uma área para crianças, ginásio, espaço de yoga e café lounge, que procura servir um público alargado, dos 9 aos 99, desde aqueles que procuram dar os primeiros passos numa das mais recentes modalidades do calendário olímpico, até aos praticantes mais avançados. Um equipamento em volta do qual a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) e a Câmara Municipal de Oeiras vão unir esforços, com ambas as entidades a fazerem-se representar ao mais alto nível, com Pedro Patacho, vereador do Desporto da autarquia, e Carlos Vieira, Diretor Geral da FCMP a marcar presença na inauguração.A Câmara Municipal de Oeiras mostrou o seu apoio através da presença do vereador responsável pela pasta do Desporto, Pedro Patacho, que se mostrou muito satisfeito com a construção deste equipamento desportivo de grande qualidade que, adiantou, terá um papel a desempenhar nos Jogos de Oeiras, iniciativa camarária de grande fôlego cuja primeira edição deverá arrancar já em Janeiro de 2019 e estender-se até Junho."Termos em Oeiras um dos melhores equipamentos desportivos do género é muito relevante porque queremos apostar em modalidades desportivas mais alternativas e com grande potencial de penetração nas camadas mais jovens. Este equipamento é ótimo para os Jogos de Oeiras, que terão a escalada como uma das modalidades do seu elenco", afirmou Pedro Patacho, explicando que a Câmara de Oeiras está a estudar uma relação mais estreita com a FCMP para promover modalidades como a escalada no concelho.