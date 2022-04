Esgrima: Miguel Frazão foi sétimo no Mundial em juniores

Miguel Frazão esteve em destaque esta sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos, com a conquista do sétimo lugar na categoria de espada masculina juniores do Campeonato do Mundo que está decorrer no Dubai.Após alcançar cinco vitórias na fase de poules, Miguel Frazão avançou diretamente para o quadro de 128 da competição. No primeiro embate disputado no quadro de eliminação direta, o português viria a eliminar o romeno Andrei Burghelea, por 15/8, avançando assim para o quadro de 64. Seguiram-se vitórias frente ao atleta do Uzbequistão, Avezbek Naimov, por 15/8, no quadro de 64, frente ao austríaco Julian Fuchs, por 15/11, no quadro de 32 e frente ao húngaro Gergely Kovacs, por 15/12, já nos oitavos-de-final.Nos quartos-de-final, Miguel Frazão cedeu diante do egípcio Mohamed Yassen, por 15/11, ficando assim impedido de discutir as medalhas e concluindo a sua participação no sétimo lugar entre 207 atiradores.A competir no Dubai na vertente de espada masculina juniores, estiveram ainda Gustavo Ribeiro (82.º), Leonardo Marques (135.º) e Diogo Onofre (185.º).