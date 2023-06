Espanha atribui 450 mil euros para o apoio à maternidade de desportistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho Superior do Desporto (CSD) de Espanha vai afetar 450 mil euros para apoiar as desportistas profissionais de alta competição na maternidade, nomeadamente nos direitos de conciliação da vida familiar, académica e profissional.

A resolução, publicada no Boletim Oficial do Estado (BOE), destina-se às desportistas profissionais de alto nível (DAN) ou integrantes de equipas nacionais, por nascimento ou adoção durante 2022, que tenham filhos menores em 2023 e as que tenham filhos em formação académica.

Por cada filho nascido ou adotado são pagos 3.000 euros, por cada filho menor de três anos 2.000 euros, e 1.000 para cada filho em percurso académico.