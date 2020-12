Esqui alpinho: Vanina Guerillot de Oliveira segunda em slalom da FIS

A portuguesa Vanina Guerillot de Oliveira foi este domingo segunda no slalom FIS, em Nova Ponente, Itália, ficando a apenas 0,07 segundos da vencedora, a italiana Giorgia Felicetti, revelou a Federação Portuguesa de Desportos de Inverno no Facebook.

Na sua nota, a Federação acrescenta que, já nos passados dias 10 e 11 de dezembro, a esquiadora tinha conseguido duas boas classificações em Plan de Corones, Itália, com um 23.º e um 18.º lugar da geral, com uma fantástica segunda manga no dia 10 de dezembro, obtendo o quinto melhor tempo a apenas 0,70 segundos da esquiadora alemã Lena Duerr.

Também em Plan de Corones, esteve o atleta luso Ricardo Brancal, que não conseguiu terminar as duas competições de slalom em que participou.

A nota conclui que os atletas portugueses de esqui alpino voltarão a competir já na próxima semana.