Esqui Alpino: Lidnsey 'Hulk' Vonn tem última hipótese

Lindsey Vonn, a mais credenciada esquiadora alpina da história, com 82 vitórias em provas da Taça do Mundo, vai ter domingo uma última chance de acabar a sua carreira com um bom resultado, no downhill do Campeonato do Mundo, em Are, na Suécia, depois de ontem ter sofrido uma queda feia na prova de supergigante, ganha pela também norte-americana Mikaela Shiffrin.

Obrigada a abandonar a modalidade esta temporada devido a múltiplas lesões nos joelhos, Vonn, de 34 anos, arriscou tudo na sua primeira de duas provas nos Mundiais e acabou por pagar cara essa atitude. Ainda assim, foi capaz de se levantar rapidamente e descer a pista pelo próprio pé, recebendo a maior ovação do dia por parte do público presente. "Dei tudo o que tinha e tentei arriscar. Mas antes de sair, a luz mudou e talvez não tenha utilizado as lentes certas. Não está a ser o adeus à modalidade que eu desejaria, mas tenho de aceitar as coisas tal e qual como elas são. Espero que o downhill me corra melhor, estou confiante que as coisas vão acontecer", confessou a norte-americana, que mais tarde reagiu no Twitter com uma analogia curiosa. "Se a adversidade nos torna mais fortes, eu neste momento já sou o Hulk", brincou.

Shiffrin, a grande dominadora da época, ganhou a prova com 1.04,890 minutos, na frente da italiana Sofia Goggia (a dois centésimos) e da suíça Corinne Suter (a cinco).



Um adeus triste e... contrariado



Lindsey Vonn anunciou há uma semana que estes Mundiais de Are seriam a última prova da sua carreira. Uma decisão que foi... obrigada a tomar. "Cheguei a uma altura em que já não consigo esquiar da forma que quero. E isso é que é o problema. É possível que consiga despedir-me nos Mundiais com uma medalha, porque ainda tenho isso dentro de mim, mas não tenho chances de treinar e esquiar com a consistência que quero. Não é possível, os meus joelhos não aguentam, nem o direito, nem o esquerdo. Ando de muletas, não consigo treinar e estou numa posição complicada", admitiu a esquiadora do Minnesota, que pode ficar a quatro ou três vitórias do recorde absoluto (86) do sueco Ingemar Stenmark. "Não me sinto com níveis físicos para atacar esse recorde..."